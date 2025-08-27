Bu ayın ilk günlerinde yayımlanan Resmi Gazete kararı ile emlak vergileri ve belediye rayiç bedelleri yeniden düzenlenirken, son 3 yılda 10 ila 15 kat arasında artırılan rayiç bedeller, özellikle yüksek enflasyon ortamında görülen 'usulsüz tapu bildirimi' vakalarının bıçak gibi kesilmesine neden oldu.



Daire satışında alıcı ve satıcı tarafın daha az vergi ödemek için başvurduğu usulsüz beyan yöntemini engellemek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri koordineli bir çalışma yürütürken, Türkiye'nin 81 ilinde yapılan konut satışları 5 yıl geriye dönük olacak şekilde tarandı.



100 BİNİN ÜZERİNDE DAİRE TESPİT EDİLDİ



Son 5 yıla yönelik yapılan denetimlerde 7 milyonun üzerindeki gayrimenkul satışı incelenirken, ilk aşamada şüpheli olduğu tespit edilen 100 binin üzerindeki dairenin sahiplerine uyarı yazısı gönderildi. Tamamlanacak denetimlerle birlikte söz konusu rakamın milyonu aşması beklenirken, usulsüz satış işlemi için hem alıcı hem de satıcı taraflar muhatap olarak kabul ediliyor.

EVLERE YAZI GÖNDERİLİYOR



Halihazırda yürürlükte olan yönetmeliğe göre, konut devir işlemlerinde satışa konu gerçek bedelin yüzde 4'ü tapu harcı olarak ödenmek zorunda. Yasaya göre söz konusu bedel alıcı ve satıcı arasında eşit olarak pay edilse de, fiili uygulamada çoğunlukla yüzde 4'lük tapu harcının tamamını alıcı taraf üstlenmekte.



Bu nedenle alıcı ve satıcı tarafın arasında yaptığı sözlü anlaşma ile çoğu zaman gayrimenkul satış bedeli düşük gösterilmekte ve bu yöntemle ödenecek tapu harcı da düşük tutulmakta.



Söz konusu uygulamanın yasalara aykırı olduğunu belirten Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), oluşturulan ekipler ve yapay zeka destekli programlar ile 81 ilde gayrimenkul alım-satım işlemlerini 5 yıl geriye dönük olacak şekilde taradı.





Taşınmazın bulunduğu bölgedeki ortalama fiyatlar ve gayrimenkulün yaşı, nitelikleri, büyüklüğü gibi değerler dikkate alınarak oluşturulan çizelgede, belirtilen rakamın gerçek değerin oldukça altında kalması halinde söz konusu taşınmazın satıcısı ve alıcısı, adreslerine gönderilen beyanname ile savunma yapmaya davet edilmekte.



FAİZİYLE BİRLİKTE GERİ ÖDEYECEKLER



Verilen savunmanın ardından yapılan denetimlerde, tapu bedelinin maksatlı şekilde düşük tutulduğuna karar verilmesi halinde söz konusu taşınmazın eski sahibi ile yeni sahibi, gerçek değer ile beyan edilen değer arasındaki fark tutarını yasal faiziyle birlikte ödemek zorunda bırakılıyor.























