Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hatay’da Dubai’ye ihraç edilmek üzere hazırlanan limonlarda yapılan inceleme sonucunda, Türkiye’de kullanımı yasaklanan bir pestisit tespit edildiğini ve muhafaza altına alınan limonların imha edildiğini açıkladı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, konuya ilişkin bilgilere yer verildi.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Hatay’daki bir firmada görevli denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen resmi kontrolde, Dubai’ye gönderilmesi planlanan limonlardan numune alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan analizler sonucunda, Türkiye’de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit Fenbutatin Oxide tespit edilmiştir. Türk Gıda Kodeksi’ne uygun bulunmayan toplam 71 bin 250 kilogram limon muhafaza altına alınmış ve 3 Mart tarihinde imha edilmiştir. Gıda güvenilirliği kapsamında denetimlerimiz aralıksız sürdürülmektedir.”