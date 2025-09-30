Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yapılan duyuru, işçiler için kullanılan kişisel koruyucu donanımlarda güvenliğin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Atasay Ayakkabı Tekstil Deri Ürünleri Nakliye San. Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilen “Ats Power – Ats Cart” model iş güvenliği ayakkabısı yapılan testlerde sınıfta kaldı.

STANDARTLARA UYMADI

Bakanlığın yayımladığı bilgilere göre, ürünün TS EN ISO 20344 standardının 5.5 basınç direncine yönelik sağlık ve güvenlik kriterlerini karşılamadığı tespit edildi. Koruma sağlaması gerekirken işçiler için yanık ve yaralanma riski oluşturduğu belirlendi.

PİYASADAN TOPLATILACAK

03 Eylül 2025 tarihinde alınan önlem kapsamında söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma işlemleri başlatıldı.