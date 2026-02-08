Tavuk üreticileri ve satıcıları Ramazan öncesi fiyatlar için yüzde 15'lik bir zam kararı aldı. Alınan karar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yapılan açıklamaya göre bakanlık tavuk ihracatını yarından itibaren durduracak.

