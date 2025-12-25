Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı üretim yapan ve gıdada taklit-tağşiş uyguladığı belirlenen firmalar, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruluyor.

Son yayımlanan listede; baharat, bal, et ve süt ürünleri başta olmak üzere onlarca ürün yer aldı. Sağlığı tehlikeye düşürebilecek uygulamalar nedeniyle pek çok marka bir kez daha gündeme geldi.

BAHARATLARDA YASAKLI BOYA, BALDA TAKLİT ÇIKTI

Bakanlığın açıkladığı son denetim sonuçlarına göre, bazı baharat ürünlerinde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddelerinin kullanıldığı belirlendi. Uzmanlar, bu tür boyaların uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Taklit-tağşiş listesinde ise bal ürünleri dikkat çekti. Aslanpetek markasına ait bazı ballarda taklit ve tağşiş tespit edildiği açıklandı. Öte yandan Erkan Egemen markalı pul biberde domates kullanıldığı belirlendi.

MANDA YOĞURDUNDA İNEK SÜTÜ TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde en dikkat çeken bulgulardan biri ise süt ürünlerinde ortaya çıktı. Genç Ada markasına ait manda yoğurdunda, ürün etiketine aykırı şekilde inek sütü tespit edildi.

Uzmanlara göre, manda yoğurduna inek sütü karıştırılması özellikle inek sütü alerjisi olan kişiler için ciddi riskler barındırıyor. Kaşıntı, mide-bağırsak sorunları ve cilt döküntülerinin yanı sıra, nefes darlığı ve hayati tehlike oluşturan alerjik reaksiyonlar görülebiliyor. Yoğurdun fermente edilmesinin, alerjik süt proteinlerini etkisiz hale getirmediği de vurgulanıyor.

Bakanlığın son listesine giren markalar şöyle sıralandı: