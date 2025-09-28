Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan son kontrollerde, güvenlik standartlarını karşılamayan iki lavabo açıcı temizlik ürünü "Güvensiz Ürün Bildirimleri" listesine eklendi.

Bakanlık, insan sağlığı açısından risk barındıran bu ürünler için piyasadan toplatma kararı aldı.

MARKA İSİMLERİ AÇIKLANDI

Denetimlerde, mutfak ve banyolarda sıklıkla kullanılan Cosmiq ve Gojo marka lavabo açıcıların ambalajlarında, tüketici güvenliği açısından zorunlu olan uyarı ve işaretlerin bulunmadığı belirlendi.

Özellikle Cosmiq markasında çocuklar için hayati öneme sahip emniyetli kapak sistemi bulunmazken, her iki üründe de görme engelli bireylerin algılayabilmesi için gereken dokunsal uyarıların yer almadığı tespit edildi.

Tespit edilen eksiklikler, bu ürünleri "güvensiz" kategorisine sokarken, doğrudan temas halinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek bu tür kimyasal içerikli maddelerin denetimi daha da sıkılaştırıldı.