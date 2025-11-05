Ticaret Bakanlığı, piyasa denetimlerine devam ederken, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan duyuruda söz konusu ürünlerin piyasaya arzının yasaklandığı bildirildi.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYAN ÇOCUK SWEATSHIRT'Ü

Yapılan teknik incelemelerde, “By Gri” markalı unicorn desenli çocuk sweatshirt’ün TS EN 14682 standardına uygun olmadığı belirlendi. Üründe yer alan büzme ipleri ve kordonların, küçük çocuklar için boğulma ve takılma riski taşıdığı tespit edildi. Bu nedenle ürün, çocuklar açısından güvensiz bulundu ve toplatılmasına karar verildi.

PLASTİK MASA DAYANIKLILIK TESTİNİ GEÇEMEDİ

“Follow Me” markalı plastik masa, EN 581-3 mekanik güvenlik testinde 750 newtonluk yük altında deformasyona uğradı.

Dayanıklılık kriterlerini karşılayamayan ürünün mekanik olarak güvensiz olduğu değerlendirildi ve piyasadan geri çekilmesi talimatı verildi.

BAKANLIKTAN TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Yetkililer, güvensiz ürünlerin tespit edilip kamuoyuyla paylaşılmasının, tüketici farkındalığını artırmak ve muhtemel kazaları önlemek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.