Adalet Bakanlığı, son olarak da Yalova saldırısında üç polisi şehit eden IŞİD’lilere ilişkin bilgileri gizledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevlerinde kaç IŞİD’li olduğu, son 5 yılda kaçının tahliye edildiği, kaçının mahkum olduğu sorularını yanıtlamadı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer TBMM’ye önerge vererek cezaevlerindeki ve tahliye edilen IŞİD’lileri sordu ancak yanıt alamadı. Bakan Tunç “Bağımsız ve tarafsız mahkemelerce verilen ara karar, karar ve hükümlerin hukukî dayanakları ile gerekçelerine dair bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır. Yargısal denetim de yargı mercilerine aittir” dedi. Çakırözer ise şunları söyledi: “Terör örgütü eli kanlı IŞİD ülkede cirit atıyor. Saldırılarda yurttaşlarımız, polisimiz yaşamını yitiriyor. IŞİD’liler tahliye oluyor, Bakanlık gizliyor, İŞİD ile böyle mücadele olmaz’’ dedi.