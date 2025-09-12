Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonucunda özellikle sucuk ürünlerinde ciddi uygunsuzluklar belirlendi.

SUCUKTA SAKATAT VE KANATLI

Bazı markaların dana eti olarak piyasaya sürdüğü sucuklarda sakatat ve kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi. Bu durum, hem etik dışı üretim anlayışını hem de tüketiciye yönelik aldatıcı uygulamaları bir kez daha gözler önüne serdi.

PEYNİRDE SÜT YERİNE NİŞASTA

Peynir ürünlerinde ise süt ve süt yağı yerine nişasta ve bitkisel yağ kullanıldığı belirlendi. Bu tür içerikler, ürünün besin değerini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda tüketicinin sağlığını da riske atıyor. Uzmanlar, özellikle çocukların ve yaşlıların bu tür ürünleri tüketmesi halinde sindirim sorunları ve alerjik reaksiyonlar gibi sağlık problemleri yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

BAL YERİNE GLİKOZ VE FRUKTOZ ŞURUBU

Listede yer alan bazı bal ürünlerinde ise glikoz ve fruktoz şurubu gibi katkı maddeleriyle ürünün doğallığının bozulduğu belirlendi. Gerçek bal yerine şeker bazlı içeriklerin kullanılması, hem ürünün kalitesini düşürüyor hem de tüketiciyi yanıltıyor.

GÜVENİLİR MARKALARI TERCİH EDİN

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini düzenli olarak güncelleyerek kamuoyuna sunuyor. Bakanlık yetkilileri, vatandaşların alışveriş yaparken ürün etiketlerini dikkatle incelemeleri ve özellikle güvenilir markaları tercih etmeleri gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri üreten firmalar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.