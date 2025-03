Gıda ürünlerinde yapılan hileler, tüketicilerin sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, son denetimlerin ardından gıda sektöründe hile yapan firmaların listesini 24 Mart 2025 tarihinde güncelledi. Bu güncellemeyle birlikte, bazı markaların gıda ürünlerinde insan sağlığını tehlikeye atacak maddeler tespit edildi.

Listede en çok dikkat çeken dana eti diye satılan at ve eşek eti oldu. Adana’da faaliyet gösteren "Servet Kasap" adlı bir işletmenin sattığı kırmızı etlerde, at ve eşek eti tespit edildi. Tüketiciler, etlerin gerçek et türlerine dair yanıltıcı bilgilere maruz kaldı.

TEREYAĞINDA MANTAR İLACI TESPİT EDİLDİ

Bunun dışında, "Güneydoğu" markalı tereyağında ise mantar ilacı olarak bilinen Netamisin maddesi bulundu. Tereyağında tespit edilen bu kimyasal madde, gıda güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturuyor.

SUCUKTA, PEYNİRDE VE ZEYTİNYAĞINDA HİLELER

Listede yer alan diğer dikkat çeken hileler ise sucuk, peynir ve zeytinyağında gerçekleşti. Sucukta, gıda boyası ve deri dokusu kullanılarak ürünün kalitesi düşürülmüş. Ayrıca, peynirlerde yağ oranlarının belirtilenden düşük olduğu ortaya çıktı. Zeytinyağı olarak satılan bazı ürünlerin ise tohum yağı olduğu belirlendi.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür sağlık tehditleri oluşturan ürünleri tek tek ifşa ederek tüketicileri bilgilendiriyor. Bakanlık, vatandaşların güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu denetimlerin detaylarına, Bakanlık tarafından yayımlanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" listelerinden ulaşılabiliyor.

TÜKETİCİLER DİKKATLİ OLMALI

Tüketiciler, özellikle et, tereyağı ve diğer işlenmiş gıda ürünlerini alırken dikkatli olmalı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listeler, güvenilir gıda markalarını tercih etmenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İŞTE GÜNCELLENEN SON LİSTE: