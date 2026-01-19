ABD Çalışma Bakanlığı, ülke tarihine geçecek nitelikteki dev bir skandallar zinciriyle temelinden sarsılıyor. Bakan Lori Chavez-DeRemer hakkında hazırlanan şok edici müfettiş raporu; kamu bütçesiyle gidilen striptiz kulüplerinden makam odasındaki alkol stoklarına, personellere yönelik ağır baskılardan uygunsuz ilişkilere kadar uzanan bir dizi ağır suçlamayı gün yüzüne çıkardı.

Müfettiş raporlarına yansıyan bulgular, başkent Washington’da büyük bir prestij kaybına ve peş peşe gelen görevden uzaklaştırmalara neden oldu.

RESMİ GEZİ PROGRAMINDA STRİPTİZ KULÜBÜ SKANDALI



Soruşturma dosyasında yer alan ve en çok ses getiren iddia, Bakan Chavez-DeRemer’in 2025 yılının Nisan ayında gerçekleştirdiği Oregon seyahati oldu. Toplam maliyeti 2 bin 890 doları bulan ve resmi olarak teknoloji devi Intel’in tesislerini ziyaret ile Vali görüşmesini kapsayan programın rotasının, Portland’daki "Angels PDX" adlı bir striptiz kulübüne saptığı iddia edildi. Kanıtlara dayandırılan raporlarda, Bakanın beraberindeki heyeti kamu bütçesiyle bu eğlence merkezine götürdüğü ve masrafların resmi kanallar üzerinden karşılandığı öne sürüldü.

OFİSTE ALKOL STOKU VE PERSONELE ZORBALIK



Müfettişlerin incelediği bir diğer çarpıcı başlık ise bakanlık ofisindeki çalışma ortamı oldu. Bakanın makam odasında kişisel alkol stoku bulundurduğu ve mesai saatleri içerisinde alkol tüketimi yapıldığı iddiaları raporlara yansıdı. Bununla da kalmayan skandallar zincirinde, Bakanın üst düzey yardımcıları Jihun Han ve Rebecca Wright’ın personellere yönelik sistematik zorbalık uyguladığı ifade edildi. Alt kademedeki çalışanlar üzerinde baskı kurarak "düşmanca bir çalışma ortamı" oluşturmakla suçlanan her iki isim de soruşturmanın selameti açısından idari izne çıkarıldı.

MALİ USULSÜZLÜKLER VE UYGUNSUZ İLİŞKİ İNCELEMESİ



Soruşturma derinleştikçe etik dışı davranışların yanı sıra mali yolsuzluk iddiaları da dosyaya eklendi. Müfettişler, resmi seyahatlerde bazı astlar adına sahte ödeme kalemleri oluşturularak kamu kaynaklarının usulsüz şekilde aktarıldığına dair bulgulara ulaştı. Öte yandan Bakan Chavez-DeRemer’in bir astıyla "uygunsuz ilişki" yaşadığı yönündeki iddialar üzerine kurum içi yazışmalar ve video kayıtları incelemeye alındı. Bu kapsamda söz konusu personelin görevine son verilirken, skandalların boyutu Amerikan kamuoyunda istifa çağrılarını beraberinde getirdi.

"ASILSIZ" DEYİP SIYRILMAYA ÇALIŞTILAR



Bakan Chavez-DeRemer’in avukatı Dr. Nick Oberheiden yaptığı açıklamada, tüm suçlamaların asılsız olduğunu ve müvekkilinin her türlü usulsüzlüğü kesin bir dille reddettiğini belirtti. Bakanın tek odak noktasının Amerikan halkına hizmet etmek olduğunu savunan savunma cephesine karşılık, Çalışma Bakanlığı sözcüsü personel meseleleri hakkında yorum yapmayacaklarını bildirerek sessizliğini korudu. Beyaz Saray’a kadar uzanan bu skandallar zincirinin önümüzdeki günlerde yeni istifalara kapı aralaması bekleniyor.