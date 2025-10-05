Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı programda elektrik faturalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, elektrik tarifesine kış aylarda doğrudan bir zam yapılmayacağını belirtse de, halihazırda uygulanmakta olan sübvansiyon sınırının değişeceğini belirtmesiyle birlikte milyonlarca hanede 'örtülü zam' telaşına neden oldu.

FATURALAR İKİYE KATLANABİLİR

İlk kez bu yılın şubat ayında yürürlüğe alınan uygulama ile yıl içerisinde tüketimi 5 bin kilovat saati aşan hanelere elektrik tarifesinde sübvansiyon verilmeyeceği belirtilmişti.

Bir başka deyişle, halihazırda elektrik faturası aylık 1.250 TL'yi aşan kullanıcılar, herhangi bir devlet desteği alamadıkları için söz konusu faturayı yaklaşık 2 bin 500 TL olarak ödemek zorunda kalıyor. Bakan Bayraktar, 5 bin kilovat saat olarak belirlenen sınırın ekim ayı içerisinde değişeceğini açıklarken, enerji kulislerinde sübvansiyon sınırının 3 bin kilovat saate kadar düşürülmesi bekleniyor.

'750 TL'Yİ AŞAN FATURA İKİYE KATLANACAK'

2024 yılında tüketimi 5 bin kilovat saati aşan aboneleri, 2025 yılında destekten çıkardıklarını belirten Bakan Bayraktar, "Bu yaklaşık 1.2 milyon haneydi, şimdi bu yıl ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanırken, değişiklik sonrası milyonlarca hanenin faturası ikiye katlanacak.



Yürürlükte olan 5 bin kilovat saat, Türkiye genelinde ortalama aylık 1.250 TL'lik bir kullanıma karşılık gelirken, bu sınırın 4 bin kilovat saate düşürülmesi 1.000 TL, 3 bin kilovat saate düşürülmesi ise sübvansiyon sınırını 750 TL'ye çekecek.



Yapılacak düzenlemeyle birlikte, bu sınırı aşan faturalarda yaklaşık yüzde 50 oranında verilen devlet desteği sıfıra inecek ve elektrik faturaları için ödenen bedel ikiye katlanacak.







