10 Mayıs - 4 Temmuz 2025 tarihleri arasında yürütülen kampanya, vatandaşların kilo farkındalığını artırmayı hedeflerken, elde edilen sonuçlar Türkiye’de kilo sorununun yaygınlığını da gözler önüne serdi. Yapılan ölçümlere göre katılımcıların yaklaşık yüzde 6’sı zayıf, yüzde 33’ü normal kiloda, yüzde 35’i fazla kilolu ve yüzde 26’sı obez olarak belirlendi.

Elde edilen veriler, erkeklerin genellikle fazla kilolu, kadınların ise daha yüksek oranda obez olduğunu ortaya koydu. Özellikle kampanyanın 8’inci haftası olan 28 Haziran - 4 Temmuz 2025 tarihleri arasında şimdiye kadarki en yüksek katılım gerçekleşti. Bu süreçte 650 bin 510 erkek ve 763 bin 222 kadının ölçümü alınarak bir haftada toplam 1 milyon 413 bin 732 kişiye ulaşıldı.

Boy ve kilo ölçümlerinin ardından, vücut kitle indeksine göre fazla kilolu veya obezite sınıfında yer alan toplam 860 bin 262 kişi, ücretsiz beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı alması için birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Danışmanlık hizmetine yönlendirilenlerin 466 bin 921’ini kadınlar, 393 bin 341’ini ise erkekler oluşturdu. Bu hizmetler kişisel tercih doğrultusunda sunuluyor ve bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmeleri, yaşam tarzlarını gözden geçirmeleri ve fiziksel aktivitelerini artırmaları konusunda destek sağlamak amacıyla yapılıyor.