Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden yeni bir tehlike için harekete geçti. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan 7 Temmuz 2025 tarihli duyuruda, özellikle çocuklu aileleri yakından ilgilendiren bir gelişmeye yer verildi. Açıklamaya göre, “Cocomelon” markasına ait bazı oyuncak bebekler, güvenlik riski nedeniyle geri çağrıldı.

COCOMELON DÜNYADA YAYILIYOR

Cocomelon, 0–6 yaş arası çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli içerikler üreten bir YouTube kanalı ve dijital animasyon markası. 2006 yılında Amerika'da kurulan platform, başta Türkiye olmak üzere dünya genelinde milyonlarca çocuk tarafından takip ediliyor. Cocomelon’un YouTube'da 195 milyonu aşkın abonesi bulunuyor.

Cocomelon’un popülaritesi yalnızca ekranla sınırlı değil; markaya ait peluş oyuncaklar ve eğitici materyaller de çocuklar arasında oldukça rağbet görüyor.

OYUNCAK BEBEKLERDE GÜVENLİK AÇIĞI

Bakanlık açıklamasında, Cocomelon marka oyuncak bebeklerin iç dolgu liflerinin dışarı çıkabildiği, bunun da boğulma tehlikesi yaratabileceği ifade edildi. Gönüllü geri çağırma kararı, ürünlerin piyasadan çekilmesini ve kullanıcıların konu hakkında bilgilendirilmesini kapsıyor.

GÜVENSİZ ÜRÜN LİSTESİNE EKLENDİ

GÜBİS, Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen ve vatandaşların güvensiz ürünler hakkında bilgi edinmesini sağlayan bir platform. Sistemde yapılan denetim sonuçları kamuoyuyla paylaşılırken; çocuk oyuncakları, tekstil ürünleri, elektronik cihazlar ve günlük yaşamda kullanılan pek çok ürünün güvenlik durumu buradan takip edilebiliyor.

Ebeveynlerin, GÜBİS platformu üzerinden ellerindeki ürünlerin geri çağırma listesinde olup olmadığını kontrol etmeleri öneriliyor. Özellikle küçük çocukların temas ettiği oyuncaklar konusunda dikkatli olunması ve güvenlik uyarılarının takip edilmesi gerekiyor.