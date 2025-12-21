Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 33 milyonu geride bırakırken, araç sayısındaki artış mevcut trafik sigortası sisteminin kilitlenmesine neden oluyor.



Modern şartlara ayak uyduramayan sistem çok sayıda sürücünün mağdur olmasına neden olurken, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile birlikte Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) zorunlu trafik sigortasında köklü değişikliklere gidecek.

ARACA DEĞİL, EHLİYET SAHİBİNE BAKILACAK



Halihazırda yürürlükte olan uygulamada trafik sigortası şirketleri, 'iyi' ve 'kötü' sürücü arasında herhangi bir fiyat farkı gözetmezken, iyi sürücülerin ödüllendirilmediği sistem yeni yılda yürürlükten kalkacak.

Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat gereği motorlu taşıtların işletilmesinden doğan hukuki sorumluluğun motorlu aracın işletenine ait olduğu, zorunlu trafik sigortası poliçelerinin de işleten adına düzenlendiği vurgulanan açıklamada, "Mevcut uygulamada trafik sigortalarının sürücüye özel olarak düzenlenmesi mümkün olmadığından, bir kişinin birden fazla araca sahip olması halinde, poliçe düzenleme aşamasında araçları kullanacak sürücüler dikkate alınmamaktadır. Bu durum, birden fazla aracı olan vatandaşlarımız için birden sonraki sigorta poliçelerinin 4. basamaktan başlatılması sonucunu doğurmaktadır." ifadeleri kullanıldı.



KAZAYA KARIŞMAYAN EHLİYET SAHİPLERİ DAHA AZ PARA ÖDEYECEK

Açıklamada, halihazırda vatandaşların araçlarını değiştirmeleri halinde hasarsızlık indirimi haklarını yeni araçlarına aktarabilecekleri anımsatılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme, yeni aracın önce alınıp avantajlı basamakta bulunan aracın sonra satışıyla ilgili olup, bu durumlarda da avantajlı basamağın yeni araca aktarılma imkanını getirmektedir. Bu doğrultuda 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren avantajlı basamakta bulunan aracını satan sigortalılar, acentelerine veya sigorta şirketlerine başvuruda bulunmaları halinde basamak düzeltmesi talep edebileceklerdir. Başvuru yapılmaması durumunda ise söz konusu düzeltme, poliçenin yenileme döneminde sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Aynı uygulama dezavantajlı basamakta bulunan sigortalılar için de geçerli olacaktır."

Trafik sigortasında iyi sürücü ile riskli sürücü ayrımını daha belirgin ve adil şekilde ortaya koyan bir sistemin hayata geçirilmesi amacıyla sigorta poliçelerinin işletenden bağımsız olarak sürücü temelli düzenlenebilmesine yönelik alternatif model çalışmalarının ilgili paydaşlarla birlikte titizlikle sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar ve düzenleme önerilerine ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.​​​​​​