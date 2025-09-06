Belce Örü Erçin

Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan Gürkan Akgün, Buğra Gökçe ve Ramazan Gülten’in İstanbul için verdiği mücadele sonuç verse de iktidar hukuku hiçe sayan yapılaşma inadından vazgeçmiyor. Emlak Konut’un gayrimenkul sertifikası diye sunduğu Damla Kent Projesi’nin de yapıldığı alana ilişkin çevre düzeni planı değişikliği ve imar planları iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı dava neticesinde iptal kararı İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi’nden çıktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni planını yangından mal kaçırırcasına 4 Eylül’de duyurdu. Konu ile ilgili değerlendirmesine başvurduğumuz Şehir Plancısı Ceyhan Çılgın, mahkeme kararının gerekçisini ve bakanlığın yeni planını şöyle anlattı:

AMAÇ RİSKİ AZALTMAK DEĞİL

“Bakanlık söz konusu iptal kararında yer alan hususlara göre planları yeniden hazırladığını beyan ediyor. Mahkeme, bu alanda yapılmak istenen değişikliklerin büyük ölçekli, bölgenin dengesini değiştirebilecek nitelikte olduğunu tespit edip, plan değişikliği değil kapsamlı bir plan revizyonunun yapılması gerektiğini söylüyor. Fakat Bakanlığın mahkemeyi dikkate almadığını görüyoruz.”

Çılgın, ayrıca mahkemenin bu alanın rezerv yapı alanı olması nedeniyle yeni yapıların bu amaca hizmet etmesi gerektiğini söyleyerek şunları ifade etti: “Mahkeme planda İstanbul’da hangi riskli alanlarda yaşayanların bu bölgeye aktarılacağının belirtilmediğini vurguluyor. Önceki planlar gibi ilan edilen yeni planlar da bu analizleri içermiyor.

Gayrimenkul sertifikasına konu edilen 5 bin 325 konutluk Damla Kent Projesi’nin bu amacı taşımadığı ortada. Bu planların amacı İstanbul’un afet riskini azaltmak değil.”

‘Yeni planda büyük fark yok’

Ceyhan Çılgın bakanlığın yeni planının önceki planlarla kıyaslandığında büyük farklılıklar içermediğini söyleyerek şöyle konuştu:“Nüfusu 177 binden 147 bin kişiye düşürüp alanın güneyinde küçük sanayi alanları ve ticaret aksları oluşturuyor. Şu ana kadar Emlak Konut tarafından açıklanan projelerin kişi başı inşaat metrekarelerinden hareketle nüfusun son değişikle en az 190 bin civarında olacağını tahmin ediyorum. Ayrıca Mahkeme kararında belirtilen ulaşım sorunları, bu planda da çözülmüş değil.”