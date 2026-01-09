Bakanlık tarafından yayımlanan güncel listede, dana etli olduğu beyan edilen ürünlerde kanatlı eti ve sakatat karıştırıldığı resmi raporlarla belgelendi.

Lahmacun Harcı: Ankara’nın Keçiören ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın lahmacun içi harcında "Kanatlı Eti Tespiti", "Sakatat (Baş Eti) Tespiti" ve "Sakatat (Dil) Tespiti" yapıldı. Benzer şekilde Balıkesir Edremit'teki bir işletmenin lahmacun harcında da kanatlı eti tespit edildi.

Dana Etli Sinop Mantısı: Ankara Mamak'ta üretilen dana etli mantı içeriğinde yapılan incelemelerde "Kanatlı Eti Tespiti" gerçekleştirildiği bildirildi.

Et Ürünleri: Antalya ve Ankara’daki bazı işletmelerin dana kıyma, kasap köfte ve dana sucuk ürünlerinde de kanatlı eti karıştırıldığı saptandı.

SÜT ÜRÜNLERİNDE BİTKİSEL YAĞ VE NİŞASTA OYUNU

Listenin bir diğer önemli bölümünü ise süt ve süt ürünleri oluşturdu. Bursa, Bilecik ve Gaziantep gibi illerde üretilen peynir ve yoğurtlarda bitkisel yağ ve nişasta kullanımı tespit edildi.

Peynir Grubu: Bursa Gemlik ve Bilecik Osmaneli'ndeki üreticilerin tost peyniri ve tam yağlı kaşar peyniri ürünlerinde "Bitkisel Yağ Tespiti" ve "Natamisin Tespiti" yapıldı.

Yoğurt ve Muhlamalık Peynir: Gaziantep Şahinbey'de bir firmanın kaymaklı yoğurdunda "Nişasta Tespiti" yapılırken, Samsun Terme'de üretilen muhlamalık peynirde hem yağ oranının düşük olduğu hem de nişasta kullanıldığı saptandı.

Tereyağı ve Kaymak: Bursa'da üretilen manda kaymağında inek sütü, tereyağında ise süt yağı harici yağ tespit edildi.

ZEYTİNYAĞI VE BALDA TAĞŞİŞ DEVAM EDİYOR

Bitkisel yağlar ve arıcılık ürünleri grubunda da uygunsuzluklar hız kesmedi.

Zeytinyağı: Aydın ve İzmir’deki çeşitli markalara ait naturel sızma zeytinyağlarında "Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti" yapıldı.

Bal: Ankara ve Mersin merkezli bazı firmaların süzme çiçek ballarında "Taklit veya Tağşiş Tespiti" gerçekleştirildiği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin sağlığını tehlikeye atan ve yanıltan bu firmalara karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

İŞTE 2026 YILININ İLK TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLER LİSTESİ