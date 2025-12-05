Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ekipleri, tapu devir işlemlerinde gerçek dışı beyanda bulunduğu tespit edilenlere yönelik uygulanan vergi ziyaı cezasında değişikliğe gitti.



Meclis'te kabul edilen Vergi Paketi'nde yer alan maddeye göre, halihazırda yüzde 25 olarak uygulanan vergi ziyaı cezası, değişiklik sonrası ihlale konu bedelin iki katı olacak şekilde düzenlendi.

Kanun değişikliğinde yer alan yeni maddeye göre, tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde aradaki farka isabet eden harcın tarh edilmesinde, vergi ziyaı cezası yüzde 25 yerine "bir kat" şeklinde uygulanacak.



YÜZ BİNLERCE EVE YAZI GÖNDERİLECEK



GİB ekipleri, düzenleme sonrası son yıllarda ağırlık verilen geriye yönelik tarama işlemlerini yeniden masaya yatıracak. Yapay zeka destekli uygulamalar ile Türkiye'nin 81 ilinde yapılan konut satışları mercek altına alınacak ve son 5 yılda satış sırasında piyasa değerinin altında ve gerçek olmayan fiyat beyan ettiği tespit edilen taraflar izaha davet edilecek.

Evlere gönderilen tebligatlar ile hem alıcı hem de satıcı taraflardan savunmaları alınacak. Denetimlerin sonucunda usulsüzlük yapıldığına karar verilmesi halinde taraflar, beyan ettikleri değer ile gerçek değer arasındaki farkı yüzde 100 zamlı olarak ödemek zorunda kalacak.