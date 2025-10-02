Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Portalı (GÜBİS) platformuna yeni ürünler ekledi. Yapılan denetimler sonucunda halk sağlığı etkileyecek unsurlar bulunan ürünler yasaklanarak GÜBİS sisteminden kamuoyuna duyuruluyor.
Bu kapsamda bakanlığın yayımladığı yeni listede temizlik ürünü de yer aldı. Ankara’da faaliyet gösteren Mümtaz Halı Yıkama - Muhittin Şahin firmasına ait “Mucize” marka Multi Sprey Genel Temizlik ürününü piyasadan toplatma kararı aldı.
Bakanlığın 1 Ekim 2025 tarihli bildirimine göre, yapılan incelemelerde ürünün Apeo ve Ap tayini limit değerlerini aştığı tespit edildi. Söz konusu kimyasal risk nedeniyle ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı uygulamaya alındı.
Firmanın adresi Keçiören, Ankara olarak açıklanırken, ürünün menşeinin Türkiye olduğu belirtildi. Toplatma kararının, 22 Eylül 2025’te yürürlüğe girdiği kaydedildi.
Uygulanan işlem, “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirildi.