İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Fransa Kültür Bakanlığı'nda üst düzeyde yetkili bir memur olan Christian Negre, dokuz yıl boyunca iş görüşmelerine gelen kadın adayların içtikleri çay ve kahvelere güçlü bir idrar söktürücü vererek yaşadıkları süreçleri kayıt altına aldı.

İddialara göre Negre, kadınlara ilaçlı içeceği verdikten sonra tuvaletten uzak, uzun yürüyüşlere çıkarıp kadınların fenalaşmalarına rağmen bu yürüyüşleri sürdürdü. Bazı adayların kamusal alanlarda tuvaletini yapmak zorunda kaldığı, bazılarının ise tuvalete yetişemedikleri için kıyafetlerinin ıslandığı belirtildi.

'DENEYLER' ADLI BELGEDE SAKLAMIŞ

Negre'yi soruşturan polisler, bilgisayarında yaptıkları araştırmada 'Deneyler' adlı bir Excel tablosu buldu ve bu tablonun içeriğinde kadınların adları, ilaçların verilme zamanları ve yaşadıklarının detaylı şekilde not edildiği anlaşıldı.

2018'de gelen ihbar üzerine Negre, 2019'da bakanlıktan ve memuriyetten uzaklaştırıldı. Fakat aradan 6 yıl geçmesine rağmen henüz yargılama başlamadığı için bahse konu olan üst düzey yetkili, hala özel sektörde çalışabiliyor. Mağdurlar ise altı yıldır dava açılmamasının kendileri için travmatik olduğunu belirterek konuya dair acilen adım atılmasını bekliyor.