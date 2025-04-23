Bakanlık, doğum yardımı almak isteyen kişilerin yalnızca e-Devlet platformunu kullanarak başvuruda bulunabileceklerini belirterek, farklı kanallardan yapılan yönlendirmelere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bu uyarı ile dolandırıcılık girişimlerine karşı toplumun bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Bakanlık sosyal medya hesabından açıklama yaptı: 

"Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Doğum yardımına başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Başvurular için sadece e-Devlet platformunu kullanın" ifadeleri kullanıldı. 

 

 