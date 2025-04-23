Bakanlık, doğum yardımı almak isteyen kişilerin yalnızca e-Devlet platformunu kullanarak başvuruda bulunabileceklerini belirterek, farklı kanallardan yapılan yönlendirmelere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bu uyarı ile dolandırıcılık girişimlerine karşı toplumun bilinçlendirilmesi hedefleniyor.
Bakanlık sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
"Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Doğum yardımına başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Başvurular için sadece e-Devlet platformunu kullanın" ifadeleri kullanıldı.
❗️Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım.— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) April 22, 2025
Doğum yardımına başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.
🗂️ Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun.
✅ Başvurular için sadece e-Devlet platformunu kullanın:
🔗… pic.twitter.com/I1S0x2B6t3