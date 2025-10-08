Bakanlık tarafından Karadeniz Bölgesi’nde sayısı hızla artan ve tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca böceğinin toplanması için “Bil, Tanı, Topla, Kazan” adıyla ödüllü bir etkinlik düzenlendi. Giresun, Ordu ve Samsun’da yürütülen yarışmada, en fazla kokarca toplayarak İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim eden öğrencilere bisiklet ve çeşitli hediyeler verileceği açıklandı.

BÖCEĞİN CİLDE VE SAĞLIĞA ZARARLI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Birgün’de yer alan habere göre, yutulması halinde ölüm riski oluşturabilen ve temas halinde ciltte tahrişlere yol açabilen bu böceklerin çocuklar tarafından toplanacak olması tepkilere neden oldu. Yarışma kapsamında, öğrencilerden topladıkları böcekleri her hafta cuma günü bağlı oldukları müdürlüklere teslim etmeleri istendi.

YARIŞMA EYLÜL-KASIM AYLARINI KAPSAYACAK

Eylül-Kasım döneminde gerçekleştirilecek yarışma için öğrencilere, “Eğitime katıl, kahverengi kokarcayı tanı ve topla, her hafta teslim et, 30 Kasım 2025’e kadar devam et” çağrısı yapıldı. Yarışmanın Tarım ve Orman Bakanlığı ile Giresun, Ordu ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin iş birliğiyle yürütüldüğü açıklandı.

KOKARCA BÖCEĞİ TARIMI TEHDİT EDİYOR

Karadeniz’de özellikle fındık bahçelerinde ciddi zarara neden olan kahverengi kokarca, bitkilerin suyunu emerek kurumasına ve ürün kaybına yol açıyor. Uzmanlar, biyolojik ve kimyasal mücadelede yeterli ilerleme sağlanamadığını, bu nedenle böceğin hızla yayıldığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ise bu zararlı türle mücadelede çocukları sahaya dahil etmesi tartışma yarattı.