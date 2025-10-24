Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimlerde vatandaşın sofrasına kadar ulaşan tehlikeli bir gerçeği ortaya çıkardı. Geleneksel lezzetimiz tarhana başta olmak üzere bazı gıda ürünlerinde yasaklı gıda boyaları tespit edildi.

Bakanlık ekipleri tarafından ülke genelinde yürütülen rutin kontrollerde, “doğal” ve “ev yapımı” iddiasıyla satılan bazı ürünlerde renk yoğunluğunu artırmak amacıyla sentetik boyalar kullanıldığı belirlendi.

MASUM BİR ÇORBA ZEHRE DÖNÜYOR

Uzmanlara göre bu maddelerin uzun süreli tüketimi, masum bir kase tarhanayı ciddi bir sağlık tehdidine dönüştürebiliyor.

Alerjik reaksiyonlar, karaciğer yükü ve sindirim sistemi sorunları bu katkı maddelerinin başlıca etkileri arasında yer alıyor.

RENGİNE DİKKAT

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı katkı maddesi tespit edilen firmalara idari yaptırım uyguladı. Ayrıca, söz konusu ürünlerin satıştan toplatılması için işlem başlatıldı. Denetimlerde taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen markalar tek tek açıklandı.

Yetkililer, tüketicilere açık uyarıda bulundu: “Renkli ve parlak görünen her tarhana doğal değildir. Lütfen etiketleri dikkatle okuyun ve güvenilir markaları tercih edin.”