Manisa Turgutlu Altay Mahallesi Ünal Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda sabah saatlerinde acı bir durumla karşılaşıldı. Fatma Y., dün sabah saatlerinde 3 aylık kızı Şirin Alya’yı bakıcılık yapan üst komşusu Gülsüm S.’ye bırakarak işine gitti. Akşam iş dönüşü bebeğin bakıcıda kalmasına karar verilirken, küçük çocuğun gece saatlerinde beslendikten sonra kustuğu öğrenildi.
SABAH HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Bakıcı Gülsüm S., sabah saatlerinde kontrol ettiği bebeğin hareket etmediğini fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 3 aylık Şirin Alya’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Acı haberi alan anne Fatma Y. büyük üzüntü yaşarken, savcılık incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ANNE VE BAKICI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Cumhuriyet savcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, bebeğin annesi Fatma Y. ile bakıcı Gülsüm S. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine sevk edildi. Bebeğin dün akşam mama yedikten sonra kusması ve sabah hayatını kaybetmesi üzerine "boğulma" ihtimali üzerinde durulurken, polisin çok yönlü incelemesi devam ediyor.