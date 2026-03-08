Bavyera’nın derinliklerinde yer alan ve bir zamanlar dans müzikleriyle yankılanan tarihi bir yapı, düzenlenen sıra dışı bir müzayedede adeta bir akıllı telefon fiyatına yeni sahibini buldu.

Kulmbach yakınlarındaki Presseck kasabasının merkezinde, tam da kilisenin karşısında konumlanan bu asırlık bina, 1900’lerin başındaki ihtişamlı günlerinden uzak bir görüntü sergilese de sadece 5 bin Euro'ya (250 bin TL) el değiştirerek emlak piyasasında büyük şaşkınlık yarattı.

Artı49'da yer alan habere göre, geçmişte hem konut hem de bölgenin en popüler restoranlarından biri olarak hizmet veren, içerisinde geniş bir dans salonu barındıran yapı, aynı zamanda Frankonya Meryem Yolu üzerindeki hac güzergahında bulunması nedeniyle bir dönem ziyaretçilerin vazgeçilmez duraklarından biri sayılıyordu.

TADİLAT NEDENİYLE DÜŞÜK FİYATA SATIŞA ÇIKTI

Saksonya Gayrimenkul Müzayede Şirketi tarafından satışa sunulan mülk, 395 metrekarelik bir arsa üzerinde yaklaşık 218 metrekarelik bir kullanım alanı sunmasına rağmen, "ciddi tadilat gereksinimi" nedeniyle sembolik bir bedelle açık artırmaya çıktı.

Müzayede kataloğunda yapının mevcut durumu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilerek; çalışan bir ısıtma sisteminin bulunmadığı, sıhhi tesisatın tamamen yenilenmesi gerektiği ve çatının belirli bölümlerinden su sızdırdığı açıkça belirtildi.

Başlangıç fiyatı 3 bin Euro olarak belirlenen bu tarihi kalıntı, yapılan birkaç artırmanın ardından 5 bin Euro'ya alıcı bularak yeni bir restorasyon macerasına kapı araladı. Uzmanlar, bu düşük satış bedelinin arkasında yatan asıl zorluğun, binayı eski görkemine kavuşturmak için gereken yüksek maliyetli yenileme çalışmaları olduğuna dikkat çekiyor.