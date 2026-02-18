Goldman Sachs analistleri, ABD’nin stratejik stok planını hayata geçirmesi durumunda 2026 yılı dördüncü çeyrek için ton başına 11.200 dolar olan bakır fiyat tahminlerinde yukarı yönlü risk bulunduğunu açıkladı.

Banka, önerilen stoklama programının küresel bakır piyasasında arz-talep dengesini değiştirebileceğini belirtti.

300 BİN TONLUK FAZLA ERİYEBİLİR

Goldman Sachs, ABD’nin planlanan şekilde stoklama yapması halinde 2026 yılı için öngörülen 300 bin tonluk küresel bakır fazlasının önemli bölümünün ortadan kalkabileceğini ifade etti.

Bu durumda piyasanın arz fazlası görünümünden dengeye geçebileceği belirtildi.

PROJECT VAULT DETAYI

ABD Başkanı Donald Trump, bu ay başında otomotiv sektörünü desteklemek amacıyla “Project Vault” adlı kritik mineral rezerv programını duyurmuştu. Program kapsamında acil kullanım için 60 günlük mineral stoğu oluşturulması hedefleniyor.

ABD VE ÇİN BİRLİKTE HAREKET EDERSE

Goldman Sachs, ABD ve Çin’in birlikte 60 günlük ek stoklama planı uygulaması halinde yaklaşık 1 milyon metrik tonluk ek talep oluşacağını hesapladı.

Banka, bu senaryoda bakır fiyatlarında yüzde 19’a varan yukarı yönlü risk oluşabileceğini belirtti. Bununla birlikte analistler, bakırın yüksek işlem hacmine sahip küresel bir piyasa olması nedeniyle etkinin sınırlı kalabileceğini vurguladı.

SERMAYE DAĞILIMI VE STRATEJİK METALLER

Bankanın değerlendirmesine göre, ABD’nin kritik metaller için 60 günlük stok hedefi doğrultusunda ayıracağı sermayenin yaklaşık yarısının yalnızca bakır ve alüminyum stokları için kullanılması gerekecek.

Goldman Sachs, ABD’nin tüm kritik mineralleri kapsayan bir stoklama yaklaşımı benimseyebileceğini ancak uygulamanın daha çok ithalat bağımlılığının yüksek olduğu küçük ve stratejik pazarlara, özellikle ağır nadir toprak elementlerine odaklanmasının beklendiğini ifade etti.

Goldman Sachs’ın analizine göre, ABD’nin stratejik stok adımı küresel bakır piyasasında arz-talep dengesini etkileyebilecek potansiyele sahip. Piyasa katılımcıları ise olası stoklama planının kapsamı ve uygulama detaylarını yakından izliyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.