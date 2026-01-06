Bakır, ton başına 13 bin doları ilk defa aşarak güçlü rallisini sürdürdü. ABD’ye metal sevkiyatı için yeniden hızlanan talep, yatırımcıları harekete geçirdi.

Bakır, Pazartesi günü yüzde 4’ü aşan yükseliş sonrası Londra Metal Borsası’nda (LME) yüzde 1,5’e kadar artarak ton başına rekor seviye olan 13 bin 187 dolara çıktı. Böylece bakır fiyatları Kasım ortasından bu yana yüzde 20’nin üzerinde değerlendi.

Ralli, ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat tarifeleri uygulama tehdidinin sürmesi sebebiyle ABD bakır fiyatlarının LME fiyatlarına oranla kalıcı bir primle işlem görmesine neden oldu. Bu durum, dünyanın geri kalanında bakır sıkıntısı yaşanabileceği uyarılarını artırırken; veri merkezlerinden elektrikli araç bataryalarına kadar geniş kullanım alanları sayesinde zaten bakıra ilgi duyan iyimser yatırımcıları da cesaretlendirdi.

BMO Capital Markets emtia analisti Helen Amos, “ABD’deki tarihi stok artışı hâlâ küresel bakır fiyatlarının ana itici gücü konumunda” ifadelerini kullandı.

Marex kıdemli baz metaller stratejisti Al Munro’ya göre, Şili’deki Mantoverde madeninde yaşanan grev de piyasadaki spekülatif hareketleri tetikledi.