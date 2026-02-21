TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı raporun ardından başlayan "demokratikleşme" tartışmaları, siyasette yeni bir "restleşme"ye dönüştü. Siirt’te düzenlenen bir toplantıda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, komisyon raporundaki başlıkların hayata geçirilmesi gerektiğini savunurken çarpıcı bir çağrıda bulundu.

BAKIRHAN'DAN 'PARMAK SALLAMAYIN' ÇIKIŞI

Tuncer Bakırhan, komisyon raporunun Türkiye için bir nefes borusu olabileceğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi:

"Ankara artık Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçsin. Kürtlere parmak sallayacağına onları kardeş görsün, müzakere etsin."

Bakırhan ayrıca, Türkiye’nin Suriye’deki "demokratik entegrasyon" sürecine katkı sunması gerektiğini ifade ederek, DEM Parti'nin olumlu atılacak her adımın yanında olduğunu söyledi.

DESTİCİ'DEN SERT YANIT

Bakırhan’ın bu sözlerine Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’den yanıt gecikmedi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Destici, Türkiye’nin tarih boyunca Kürt halkına kucak açtığını savundu:

"PKK nın siyasi uzantısı DEM'in eş başkanı "Ankara Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçsin" demiş. Ankara yani Türkiye Cumhuriyeti tarihin hiç bir döneminde Kürtler'e parmak sallamamıştır. Bilakis, Irak ve Suriye Baas rejimleri dönemi başta olmak üzere ne zaman bir saldırıya maruz kalmışlarsa Türkiye hep kucak açmış ve kol kanat gererek sahip çıkmıştır. Ama elbette ki, nush ile uslanmayanlara da gerekli dersi vermiştir."

"ARTIK YOLUN SONU GELDİ"

Bırakın parmak sallamayı sizin gibi hainlerin bile Meclis'te varlığına tahammül etmektedir. Ama artık yolun sonu gelmiştir. Ya tüm unsurlarınızla ve uzantılarınızla silahları bırakacak ve kendinizi feshedeceksiniz ya da o vakit neyin sallandığını göreceksiniz.

Özellikle belirtmek isterim ki; Ey hainler, Kürtler bizim kardeşimizdir. Kardeşlerimizle aramızdan çekilin."