BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2023/778

Karar No : 2025/320

Davacı Souzan Dayoub vekili tarafından davalı Rafi El Cuburi aleyhine mahkememizde açılan çekilmeli Boşanma davasında verilen 08/05/2025 tarihli kararıyla;

HÜKÜM : Davanın KABULÜNE,

1-Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu BASSAM ve SABAH Kızı 25/05/1978 - DAMASCUS doğumlu Davacı SOUZAN DAYOUB - 99976456690 ile MUHAMMED ve FATMA Oğlu 20/04/1980 - DEYRİZOR doğumlu Davalı RAFİ EL CUBURİ - 99101444462 'nın T.M.K. 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuklar AHMED EL CUBURİ (YBN 99270550490) ve RUDAYN ELCUBURİ (YBN 99750008794) velayetinin davacı anneye verilmesine,

3-Davalı baba ile müşterek çocuklar arasında kişisel ilişki düzenlenmesine yer olmadığına,

4-Karar kesinleştiğinde yeteri kadar kesinleşmiş mahkeme kararının ilgili NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNEGÖNDERİLMESİNE,

5-Harçlar Kanunu gereğince karar tarihi itibari ile alınması gereken615,40-TL karar ve ilam harcından, peşin yatırılan269,85-TL harcın mahsubu ilebakiye345,55-TL harcın davalıdan alınarak Hazine'ye irat olarak kaydına,

6-Davacı tarafından yatırılan 269,85-TL başvurma harcı, 269,85-TL peşin harç, 16.800,00-TL ilanen tebliğ masrafı, tebligat masrafı, 1.200,00-TL tercüman masrafı, 714,00-TL tebligat masrafı olmak üzere toplam 19.253,70-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 30.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda tebliğden itibaren iki hafta içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın, kendisine tebligat yapılamayan Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu Muhammed ve Fatma oğlu, 20/04/1980- Deyrizor, Suriye doğumlu, 99101444462 Yabancı kimlik nolu davalı Rafi El Cuburi'ye ilanen tebliğine, işbu ilamın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 7. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere diğer bir mahkemeye verilecek bir dilekçeyle istinaf yoluna müracaat edebileceği, istinaf başvurusu yapılmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususları, Mahkeme kararının tebliği yerine geçmek üzere davalıya ilanen tebliğ olunur.

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