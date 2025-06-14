BAKIRKÖY 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/515 Esas

KARAR NO : 2025/192 Karar

Kamu Görevlisine Karşı Hakaret suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 17/04/2025tarihli kararı ile;

Sonuç olarak TCK 125/3-a, 43/1, 62/1, 52/2 maddeleri uyarınca 7600 Tl Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına (24 eşit taksit), karar verilmiş,

Selim ve Ayşe oğlu, 30/11/1973 Ankara doğumlu, Metin ÇALIK tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri gereğince Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına bu tarihten itibaren iki hafta içinde itirazı kabil olmak üzere ilanen tebliğ olunur.18.03.2025

#ilangovtr Basın no ILN02241569