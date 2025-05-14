BAKIRKÖY 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
DOSYA NO: 2024/22 Esas
KARAR NO: 2025/61 Karar
Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan mahkememizde yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11.02.2025 tarihli ilamı ile sanıklar NOUR SÜLEYMAN ve SUAD AL HASAN hakkında Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçlarından beraat kararı verildiği, Kazım ve Feyruz kızı, 1991 HALEP doğumlu sanık NOUR SÜLEYMAN ve Sami ve Büşra kızı, 2005 HALEP doğumlu SUAD AL HASAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaklarına, 2 hafta içinde yasal yola başvurmadıkları takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıklardan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.12.05.2025
#ilangovtr Basın no ILN02222794