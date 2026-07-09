İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde seyir halinde olan iki otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçlarda bulunan ve uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen O.T. (25), B.Ç. (23), M.A. (43) ve O.T. (32) isimli 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından anında gözaltına alındı.

ARAÇLARA ÖZEL DÜZENEK KURULMUŞ

Emniyet güçlerince söz konusu iki otomobilde gerçekleştirilen detaylı aramalarda, iç kısımlara gizlenmiş özel düzenekler tespit edildi. Bu düzeneklerin içerisinden 187,5 gram kokain ve 9,5 gram esrar maddesi çıkarıldı. Aramaların devamında ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 20 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 248 bin Türk lirası, 30 bin euro nakit para ile 1 adet cep telefonuna el konuldu.

EV ARAMASINDA DA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerden B.Ç'nin ikamet adresine de operasyon düzenledi. Zanlının evinde yapılan aramalarda 45,1 gram kokain, 25,5 gram esrar ve 13 adet uyuşturucu hap daha ele geçirildi. Emniyet müdürlüğündeki yasal işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen O.T, B.Ç, M.A. ve O.T, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.