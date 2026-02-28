2013 yılında Disneyland’e gideceğini öğrendiği sırada verdiği tepkiyle dünya çapında tanınan ve internet fenomenine dönüşen Chloe Clem, 13 yılın ardından 16 yaşına girdi.

Yan bakan Chloe adıyla milyonlarca paylaşıma konu olan genç kızın son hali, sosyal medyadaki binlerce takipçisi tarafından ilgiyle karşılanırken, annesi Katie Clem yıllar sonra sürecin perde arkasına dair açıklamalarda bulundu.

"ONUN NORMAL BİR ÇOCUKLUK GEÇİRMESİNİ HER ŞEYDEN ÇOK İSTİYORDUM"

Kızının bir gecede küresel bir figür haline gelmesinin aile içinde beklenmedik zorluklara yol açtığını belirten anne Katie Clem, bu durumun yarattığı etkiler hakkında konuştu. Yaşanan süreçte pişmanlık ve suçluluk hissettiğini ifade eden Clem, tanınmışlığın aile hayatı üzerindeki olumsuz yansımalarına dikkat çekti.

Şöhretin bedelinin ağır olduğunu vurgulayan anne, "Onun normal bir çocukluk geçirmesini her şeyden çok istiyordum ancak o fotoğrafın yayılması bu imkanı ortadan kaldırdı" ifadelerine yer verdi.