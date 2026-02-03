Dijital bankacılık ekosisteminde her gün milyarlarca işlem gerçekleşirken, finans uzmanları dikkat çeken bir nokta konusunda uyardı: Virgülden sonraki rakamlar. Bireysel kullanıcı için "önemsiz" kabul edilen kuruşlar, toplam işlem hacminde devasa bir ekonomik büyüklüğe mi dönüşüyor?

"MİKRO BAKİYE HAVUZU" OLUŞUYOR

Finans ekonomistlerine göre, döviz dönüşümleri, kredi faiz tahakkukları ve vergi (BSMV, KKDF) hesaplamaları sırasında ortaya çıkan "küsurat bakiyeleri", dijital sistemlerin en karmaşık alanlarından birini oluşturuyor. Bir işlemin sonucunda oluşan 0,004 kuruşluk bir farkın sistem tarafından yukarı veya aşağı yuvarlanması, geleneksel bankacılıkta bir "zorunluluk" olarak görülse de, veri bilimciler bu durumu "Mikro-Bakiye Havuzu" olarak tanımlıyor.

BİR TERCİH Mİ YOKSA SİTEM İHTİYACI MI?

Ekonomistler, bankaların kullandığı ana bankacılık yazılımlarının çoğunlukla "tam sayı" veya "çift hane" odaklı çalıştığını belirtti.

Hassas veri girişi:

Döviz kurlarında virgülden sonra 4-5 hane kullanılırken, ödeme ekranında bu rakamın 2 haneye inmesi, sistemde "askıda kalan bakiyeler" yaratıyor.

Sistem verimliliği:

Finansal analistlere göre, bu küçük tutarların çoğu zaman müşterinin vadesiz hesabında "iz bedeli" olarak kaldığı veya bir sonraki ekstreden mahsup edildiği görülse de, bu süreçteki operasyonel hız, bankalar için bir verimlilik avantajı sağlıyor.

"ÖLÇEK EKONOMİSİ" ETKİSİ

Finansal stratejistlere göre; "Bir kullanıcı için 5 kuruşluk bir farkın ekonomik bir değeri olmayabilir. Ancak 20 milyon aktif müşterisi olan bir finansal kurumun, günde ortalama iki işleminde bu kuruşlar sistemde 'dinamik' halde kalıyorsa, bu durum kurumun nakit akış yönetiminde ve gecelik likidite süreçlerinde dolaylı bir hacim yaratabilir."

TÜKETİCİLER İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Banka müşterilerinin dijital ekstrelerini daha verimli takip etmeleri için şu önerilerde bulunuyor:

- Ekstre mutabakatı: Kredi kartı dönem borcu ile ödenen tutar arasındaki 1 TL altı farkların "alacak" olarak bir sonraki aya devredip devretmediğini kontrol edin.

- Döviz makas analizi: Banka içi döviz alım-satımlarında yansıtılan vergi tutarlarının virgülden sonraki yuvarlama yönünü inceleyin.

- Yuvarlama kumbaraları: Pek çok bankanın artık bu kuruşları müşterinin talebiyle "altın fonuna" veya "birikim hesabına" aktaran sistemler kurduğunu unutmayın.