Baklava dilimi sembolüyle işaretlenen şeritler, sadece belirli araçların kullanımına açık. Bu şeritlerden toplu taşıma araçları, taksiler, elektrikli otomobiller ve en az iki kişi taşıyan araçlar yararlanabiliyor. Uygulamanın amacı, aynı anda birden fazla kişiyi taşıyan araçları teşvik ederek hem trafiği azaltmak hem de yakıt tüketimini düşürmek.

AMAÇ TRAFİKTEKİ ARAÇ SAYISINI AZALTMAK

ABD’de yakıt tasarrufu sağlamak ve trafikteki araç sayısını azaltmak için ortaya çıkan bu sistem, zamanla otoyollarda özel şeritlerin oluşturulmasına yol açtı. ABD’de bu tür şeritler siyah zemin üzerindeki beyaz elmas sembolüyle işaretleniyor ve bazı tabelalarda “Carpooling” ifadesi de yer alıyor.

AVRUPA ÜLKELERİNDE GENİŞLİYOR

Baklava dilimli tabela, Avrupa’da ilk olarak Fransa’da kullanılmaya başlandı. Grenoble, Lyon ve Strazburg’daki pilot uygulamalardan olumlu sonuç alınmasının ardından işaretin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına karar verildi. Bu deneyim kısa sürede dikkat çekti ve Almanya, İspanya ile diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de aynı sistemin hayata geçirilmesi için hazırlıklar başladı.