Yunan makamlarının bu hamlesi, her iki ülkenin mutfak temsilcileri ve gastronomi dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yunanistan'ın bu lezzeti kendi geleneksel mutfak kültürünün bir parçası olarak tescil ettirme girişimi, Türk mutfağının köklü temsilcileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

İŞKEMBE ÇORBASINI SAHİPLENDİLER

Özellikle Türkiye'de "şifa kaynağı" ve gece kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen işkembe çorbasının, tarihsel gelişiminin Anadolu topraklarında çok daha derin izlere sahip olduğu vurgulanıyor.

Gastronomi uzmanları, sakatat kültürünün Balkanlar ve Anadolu'yu kapsayan ortak bir coğrafi miras olduğunu kabul etmekle birlikte, Türkiye’deki hazırlanış ritüellerine dikkat çekiyor. Terbiyesinden sarımsaklı sirkesine, sunum biçiminden esnaf lokantalarındaki geleneğine kadar işkembe çorbasının Türkiye'de bambaşka bir kimliğe sahip olduğu belirtiliyor. Türk mutfak elçileri, Atina'nın bu adımına karşı Türkiye’nin de kendi hazırlıklarını yapması ve bu köklü mirası koruma altına alması gerektiğini ifade ediyor.

GÖZLER UNESCO'DA

UNESCO sürecinin nasıl ilerleyeceği ve hangi ülkenin başvurusunun kabul göreceği henüz belirsizliğini korurken, her iki kıyıda da "En iyi işkembe çorbası kimin?" tartışması şimdiden alevlenmiş durumda. Kamuoyu, bu lezzet rekabetinin diplomatik bir kriz mi yoksa kültürel bir zenginlik paylaşımı mı olarak sonuçlanacağını merakla takip ediyor.