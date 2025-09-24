Tüketicilerin sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine yönelik denetimler hız kesmeden sürüyor. Ticaret Bakanlığı, 23 Eylül 2025 tarihli “Taklit ve Tağşiş” listesinde yeni firmaları açıkladı. Listeye giren ürünler arasında hem tatlı sektöründe kullanılan baklavalar hem de çay yer aldı. Denetimler sonucunda, bazı firmaların ürünlerinde gıda boyası gibi insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurların bulunduğu belirlendi.

BAKLAVDA GIDA BOYASI SKANDALI

Ankara Yenimahalle’de faaliyet gösteren Hacıoğlu Baklava Börek Burma Kadayıf adlı işletmede satılan fıstıklı special baklavada gıda boyası tespit edildi.

Yine aynı ilçede faaliyet gösteren Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta-Abdullah Çopur isimli işletmenin fıstıklı sarı burma baklava ürününde de benzer şekilde gıda boyası kullanıldığı ortaya çıktı.

Uzmanlara göre tatlılarda yapay gıda boyalarının kullanılması hem kaliteyi düşürüyor hem de insan sağlığı üzerinde uzun vadede risk oluşturuyor.

RİZE'DE ÇAYDA HİLE

Rize’nin Güneysu ilçesinde faaliyet gösteren Özen Çay Sanayi Pazarlama Nakliye ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından üretilen Özen Çay Gold Rize Çayı (5 kg) adlı üründe de gıda boyası belirlendi.

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı liste, tüketicilerin gıda güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, alışveriş yaparken güvenilir markaları tercih etmenin önemine dikkat çekiyor. Ayrıca, ürün etiketlerinin incelenmesi ve Bakanlığın yayımladığı tağşiş listelerinin takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.