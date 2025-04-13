Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nun ikinci gününde görüşme trafiğini sürdürdü.
Gürcistan, Somali, Bulgaristan, Bosna Hersek, Sierra Leone liderleriyle bir araya geldi.
Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa’yı kabul etti.
Erdoğan, İsrail-Filistin meselesinde tek çıkar yolun iki devletli çözüm olduğunu, Türkiye’nin Gazze halkının yerinden edilmesini asla kabul etmeyeceğini söyledi. İsrail ile çatışmasızlık görüşmeleri için Bakü’de görüşmeler sürerken Erdoğan, forum kapsamında yaptığı konuşmada İsrail’i sert dille eleştirdi.
‘TERÖR DEVLETİ’ DEDİ
Erdoğan, Suriye’ye yönelik saldırıları işaret ederek şunları söyledi:
“İsrail 1.5 senedir en temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Filistin halkına karşı apaçık soykırım uyguluyor. İsrail terör devletidir. İsrail’in Gazze’deki devlet terörü devam ettikçe bölgemize kalıcı barışın gelmesi zordur. Suriye’nin toprak bütünlüğünü, istikrarını ve güvenliğini kendimizden ayrı görmediğimizi burada özellikle dile getirmek istiyorum.”