Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Şerife Şimşek'in anlattıkları stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı. 40 yaşında eşini kaybettikten sonra 30 yıl boyunca 5 çocuğuna tek başına bakan Şimşek, çalıştığı muz tarlasının işletmecisi olan Mehmet Demir ile tanıştıktan sonra hayatının kabusa döndüğünü belirtti.
"ONUN SEVGİSİ EVİMİ ELİMDEN ALINCAYA KADARMIŞ"
Olayların yaklaşık 1,5 yıl önce başladığını belirten Şimşek, kendisinden 25 yaş küçük olan Mehmet Demir'in kendisine sürekli "bal peteğim" diye hitap ettiğini ve tatlı diliyle güvenini kazandığını anlattı. Yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:
"Biz tanıştığımızda Mehmet'in 60 yaşında yabancı bir hanımı vardı, onunla ayrıldı. Bana ‘bal peteğim’ derdi. Çok tatlı dilliydi. Onun sevgisi benim evimi elimden alıncaya kadarmış. 70 yaşında içime bir kıpırtı girdi. Beni tapu dairesine götürdü. Dairesini benim üstüme yapacağını söyledi. Benim evimi elimden aldı, kendi dairesini vermedi. Onunla beraber Hatay’a kaçmıştık. Yalancı Mehmet, hani evlenecektik, ne oldu bizim hayallerimiz?"
Şimşek'in anlattıkları karşısında programın sunucusu Anlı da şaşkınlığını gizleyemeyerek, "İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
GÜVEN SAĞLAMAK İÇİN 400 BİN LİRA YATIRIP GERİ ÇEKMİŞ
İddialara göre Mehmet Demir, Şimşek'in torunundan yaşlı kadının üzerine kayıtlı bir dubleks daire olduğunu öğrendikten sonra harekete geçti. "Seni Hatay’a götüreceğim, orada evleniriz" diyerek kadını ikna eden Demir, mülk takası bahanesiyle Şimşek'i tapu dairesine götürdü. Güven sağlamak amacıyla yaşlı kadının banka hesabına 400 bin TL yatıran Demir'in, tapu işlemlerinin ardından bu parayı geri çektirdiği öne sürüldü. 7 milyon TL değerindeki evin tapusunu kendi üzerine alan Demir'in, evi kısa sürede satarak Şimşek ile iletişimini kopardığı iddia edildi.