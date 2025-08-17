Balık derisi, yüksek oranda kolajen içeriyor. Kolajen ise eklem sağlığı için hayati öneme sahip bir protein. Düzenli alındığında eklem ağrılarını azaltıyor, kıkırdak dokusunu güçlendiriyor ve hareket kabiliyetini artırıyor.

CİLT VE KEMİKLERE DE FAYDALI

Sadece eklemler değil; balık derisindeki kolajen aynı zamanda kemik sağlığını destekliyor, cildin elastikiyetini artırıyor ve yaşlanma belirtilerini geciktiriyor. Uzmanlara göre düzenli tüketim, özellikle romatizma ve eklem şikayeti olanlarda belirgin rahatlama sağlıyor.

BALIK DERİSİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Balığı pişirirken derisini çıkarmayın.

Izgara veya fırında derisiyle birlikte pişirin.

Çorba ve güveçlerde balık derisinden faydalanın.

AĞIR METAL RİSKİNE DİKKAT

Her besinde olduğu gibi balık derisinin de temiz ve güvenilir kaynaklardan alınması gerekiyor. Ağır metal riskine karşı özellikle deniz balıkları tercih edilmeli. Ayrıca kızartma yerine haşlama ya da fırınlama yöntemleri öneriliyor.