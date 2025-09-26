Dünya genelinde milyonlarca insan için balık tutmak, sadece bir hobi değil, aynı zamanda doğayla bağ kurmanın ve stresten uzaklaşmanın en keyifli yollarından biri. Açık havada geçirilen saatler hem fiziksel hem de ruhsal sağlığa fayda sağlıyor ama kimi zaman oltaya takılan şeyler, sıradan bir günü unutulmaz bir maceraya çevirebiliyor.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

57 bin 500 takipçisi bulunan bir balıkçı, paylaştığı kısa bir video ile sosyal medyada gündem oldu. Sadece 15 saniyelik klip, yayımlandıktan kısa süre sonra 1,5 milyon beğeni aldı ve milyonlarca kişiyi ekran başına kilitledi.

DEV TURNA SAHNEYE ÇIKTI

Videoda, oltanın ucundaki küçük balık yavaşça yüzmeye başladı. Tam her şey sıradan görünürken bir anda devasa bir turna ortaya çıktı. Küçük balığı tek hamlede yutan turna, kameralara nefes kesen bir an yaşatıyor. Balıkçı şaşkınlığını gizleyemezken, görüntülere “Bu vuruş tam anlamıyla akıl almazdı. Onu ayaklarımın dibine vurduğunu görmek inanılmazdı” notu düşüldü.

YORUMLAR YAĞDI

Videonun altına binlerce yorum yapıldı. Bir kullanıcı “Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük turna balığı” derken, başka biri “Hem çok güzel hem de vahşiydi” ifadesini kullandı. Yorumların çoğu, balığın olağanüstü boyutuna ve saldırı anının etkileyiciliğine odaklandı.

BALIKÇILIK KURALLARI HATIRLATILDI

Olayın Hollanda’da gerçekleştiği düşünülüyor ancak İngiltere’de benzer durumlarda balıkçılık kuralları oldukça sıkı. 13 yaş ve üzerindekilerin olta balıkçılığı yapabilmesi için mutlaka lisans alması gerekiyor. Lisanssız balık tutanlara 2.500 £’a kadar ceza kesilebiliyor. Ayrıca çoğu nehirde yakala-bırak sistemi geçerli; yani yakalanan balıklar zarar vermeden yeniden suya bırakılmak zorunda.