İsveç ekibi Mjallby’nin peri masalı gerçekleşti… 800 nüfuslu balıkçı köyü Hallevik’in takımı Mjallby, İsveç 1. Ligi (Allsvenskan)’nde ligin bitimine 3 hafta kala deplasmanda Göteborg’u 2-0 mağlup ederek tarihinin ilk lig şampiyonluğunu ilan etti. Mjallby'nin gollerini 21. dakikada Jacob Bergström ile 28. dakikada Tom Pettersson attı.

ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ

Bu galibiyetle puanını 66'ya çıkaran sarı-siyahlılar, en yakın takipçisi Hammarby'nin 55 puanda kalmasıyla bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Mjallby, bu şampiyonlukla birlikte 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde sahne alacak.