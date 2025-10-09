Denize açılan balıkçıların rutin av sırasında attıkları ağ, birkaç dakika içinde tamamen doldu. Ağın yüzeye çekilmesiyle birlikte suyun neredeyse balıklarla kaplandığı görüldü. Balıkçıların heyecan dolu anları kameralara yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Videonun paylaşılmasının ardından kullanıcılar, esprili yorumlarla balıkçıların bu sıra dışı avını değerlendirdi. Yorumlar arasında “Okyanusu mu süpürdünüz?”, “Deniz resmen balık kaynıyor” ve “Bu kadarını belgesellerde bile görmedik” gibi ifadeler öne çıktı.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, söz konusu görüntülerin bölgedeki balık popülasyonundaki dönemsel artıştan kaynaklanabileceğini belirtiyor. Ancak bu tür yoğun avların ekosisteme zarar verebileceğine de dikkat çekiliyor.

Balıkçılıktaki bu “bolluk” görüntüleri, hem denizlerde sürdürülebilir avcılık hem de doğal yaşamın korunması konularında yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.