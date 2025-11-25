Polis, alınan ihbar üzerine olay yerine ulaşarak deniz yüzeyine bağlı varillere sarılı büyük paketleri ele geçirdi. Yapılan incelemelerde, bu paketlerde yaklaşık 525 kilogram kokain bulunduğu tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucunun sokak değerinin 170 milyon doları aştığı belirtildi.

Yetkililer, uyuşturucunun 1-3 Kasım tarihleri arasında Fremantle Limanı’na doğru seyreden bir canlı hayvan gemisinden denize bırakıldığını açıkladı. Operasyona dair bilgiler paylaşan Batı Avustralya Polisi’nden Tony Longhorn, "Bu ciddi miktardaki kokain suç örgütlerinin elinden alınd," diyerek olayın ciddiyetine dikkat çekti.

Olay yerinin yakınlarında, 3 Kasım’da su almaya başlayan bir teknede bulunan 19 ve 36 yaşındaki iki kişinin kurtarılması da operasyonun seyrini etkiledi. Yerel halkın şüpheli hareketlerini fark edip polisi araması sayesinde olay derinleştirildi. Bu kişilerin denizcilikte deneyimsiz oldukları ve biri kurtarıcılara karşı agresif tavırlar sergilediği için polis tarafından incelemeye alındığı öğrenildi.

Daily Mail'in haberine göre; soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduğu iddia edilen 52 yaşındaki bir Perth sakini ile birlikte, toplamda dört kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların, uyuşturucuyu denizden almak için birden fazla başarısız girişimde bulundukları, biri Lancelin plajında araçlarını kuma saplarken diğerinin ise teknelerine tahliye tapasını takmayı unuttuğu öğrenildi.

Yetkililer, bazı paketlerin karaya ulaştırılmış olabileceğini değerlendiriyor. Operasyonda adı geçen kişilerden biri olan 46 yaşındaki Hırvat vatandaşı, uyuşturucunun denize bırakıldığı canlı hayvan gemisinin baş görevlisi çıktı. 7 Kasım’da gözaltına alınan şüpheli, ticari miktarda uyuşturucu ithal etmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanarak 23 Ocak’ta mahkemeye çıkarılmak üzere cezaevine gönderildi.

Gemiye yapılan aramada, mavi bir varil ile uyuşturucuya bağlanmış halatlarla benzerlik taşıyan ipler bulundu. Ayrıca, uyuşturucu boşaltımı için kesildiği düşünülen ve ardından yeniden kaynaklanmış olan korkuluklar da tespit edildi. Operasyonla ilgili olarak toplam dört kişi çeşitli suçlamalarla yargılanıyor; iki zanlı Sydney’den Batı Avustralya’ya iade edilerek mahkemeye çıkarıldı.