BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/165 Esas

Davalı Asmin Sosyal Hizmetler Özel Eğitim Gıda İnşaat İnsan Kaynakları ve Taahhüt Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin adresinin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldığından ve tebligata yarar başkaca açık adresi tespit edilemediğinden davalıya tahkikat duruşma gün ve saati ile bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

14/05/2024 tarihli bilirkişi raporu sonuç kısmında, "Dava dışı işçinin çalıştığı davalı Harmanşa İnş. Nak. Tic. Ltd. Şti'ninişçiyi çalıştırdığı süre ile orantılı olarak sorumlu olacağına ilişkin nihai takdirin Mahkemeye ait olduğu, dava dışı işçi İlamiye Ergül'ün davacı kurum bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışırken 14.03.2024 tarihinde iş akdinin, 8 çıkış koduyla emeklilik sebebi ile feshedilmesi akabinde, davacı kurum tarafından 312.645,70 TL olarak hesaplanan kıdem tazminatı alacağından, 2.372,98 TL damga vergisi kesintisi sonrası 310.645,70 TL'nin 26.04.2024 tarihinde banka kanalı ile ödendiğinin tespit edildiği, davalı Harmanşa İnş. Nak. Tic. Ltd. Şti.'nin dava dışı işçinin bünyesinde çalışmasından dolayı 108.057,27 TL'den sorumlu olduğu hesaplanmakla, dava dışı işçinimn diğer davalı bünyesinde çalışmasının bulunmaması sebebi ile bu davalıdan talep edilebilecek bir rücu tutarının bulunmadığı, bu kapsamda davacının talebinin hukuki ve nihai takdirinin Mahkemeye ait olduğu tespit edilmiştir." "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." "Belirlenen 25/09/2025 günü saat:10.55'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur." 6100 sayılı HMK ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince davalıya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.27.05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02238139