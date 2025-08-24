Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde peş peşe depremler meydana geldi.

Depremin ardından yer bilinci Prof. Dr. Okan Tüysüz'den kritik bir açıklama geldi.

Bölgede 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 4 binin üzerinde artçı meydana geldiğini anımsatan Tüysüz, "Bunların önemli kısmı 4'ten büyüktü. 4,6 büyüklüğünde deprem en büyüktü, bu akşam yaşananla en büyük artçı depremi yaşamış olduk. Olağan koşullarda artçıların ana depremin bir altına kadar yükselmesi beklenebilir. 5,1'e kadar çıkan artçıların olması doğaldır. Burada doğal olmayan 15 gündür hep artçıların olması ve bunların çok geniş bir alana yayılması" dedi.

'ARTÇILAR GENİŞ BÖLGELERE YAYILDI'

Tüysüz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir araştırma konusu, detaylı bir araştırma ile ortaya konacaktır. Olağan koşullarda kırılan fayın, düşen tarafı kuzeyde olması beklenen artçılar güney tarafta. Fayın uçlarında olması beklenen artçıların geniş bölgeye yayıldığını görüyoruz. Bu bölgenin yeraltı yapısıyla ilgili bir durumu gösteriyor."

'ARTÇILAR UZUN SÜRECEK'

Bölgede büyük bir deprem beklentisi olmadığının da altını çizen Tüysüz, "6,1 büyüklüğündeki depremin ardından fayın daha büyük deprem üretmesi beklenmiyor. O nedenle panik yapmamak lazım. Evlerde artçılardan meydana gelmiş hasarlar varsa evlere girilmemesi tavsiye ederim. Artçıların uzun süreceği görünüyor. Panik yapmadan bunların bitmesi beklenmeli."