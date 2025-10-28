Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Derinliği 5,99 kilometre olarak kaydedilen deprem İstanbul, İzmir, Bursa, Aydın, Eskişehir ve diğer çevre illerden de hissedildi.

Paniğe neden olan depremin ardından şu ana kadar can kaybı bildirilmezken Balıkesir Valiliği, okulların tatil edilmesini kararlaştırdı.

Valilik, deprem nedeniyle 28 Ekim Salı günü (bugün) eğitim ve öğretime 1 gün ara verdi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 28 Ekim Salı günü (bugün) tüm okullarının tatil edildiği, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.