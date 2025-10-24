Balıkesir'in Edremit ilçesinde dehşet saçan Mustafa Emlik'in işverenleri olduğu iddia edilen K.S, K.Y. ve E.B.G, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "suçluyu kayırma" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesine sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
OLAY
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Ekim'de cezaevi firarisi Mustafa Emlik, kentte dehşet saçmıştı.
Emlik uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbederek kaçmaya çalıştığı sırada Göktuğ Çalık ve Olcay Özdemir'i öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaralamıştı.
Çıkan çatışmada Emlik, etkisiz hale getirilmişti.