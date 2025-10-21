Balıkesir Edremit'te açık cezaevine sevk edildikten sonra firari olan Mustafa Emlik, Uzman Çavuş Kemal Ekri'yi öldürerek aracını gasp etti.

Emlik'in 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaraladığı ve olay yerine yakın bir cesedin de faili olduğu değerlendirilirken, katliam gecesine ilişkin dehşet verici yeni detaylar ortaya çıktı.

KATLİAM PLANINI KIZ ARKADAŞININ AĞABEYİ İÇİN HAZIRLADI

Sabah'ta yer alan habere göre, cezaevinden firar ettikten sonra Balıkesir'e yerleşen Mustafa Emlik, geçtiğimiz yıl arkadaşı Doğan Can'ın kız kardeşiyle yakınlaştı. Ancak Doğan Can bu ilişkiye sıcak bakmadı ve aralarında anlaşmazlık başladı.



Emlik'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Ekri

Bu durumu kabullenemeyen Emlik, önceki gece adeta katliam yapmak için yola çıktı. Bir süre uyuşturucu alan Emlik, önce Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde uzman çavuş Kemal Ekri'nin kullandığı otomobili durdurup gasp etti, Ekri'yi öldürdü.

Ardından Akçay Mahallesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık ve Mehil Nergis araçta sohbet ettikleri sırada yanlarına yaklaşıp kimlik sordu. Ardından kurşun yağdırdı.

Göktuğ Çalık olay yerinde hayatını kaybetti. Gasp ettiği otomobille kaçarken etrafa rastgele ateş eden Emlik, Rukiye Karakaya'yı bacağından, Volkan Özalp'i ise boynundan yaraladı.

İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ASIL HEDEFİNE YÖNELDİ

Emlik, gasp ettiği otomobille asıl hedefinde olan kız arkadaşının ağabeyi Doğan Can'ın yaşadığı Güre Mahallesi'ne gitti. Saldırgan Emlik, konuşmak için çağırdığı Doğan Can'a yol ortasında kurşun yağdırdı. Ardından otomobille genç kızın eski sevgilisi Ramazan Özbek'in işlettiği büfeye gidip Özbek'i ağır yaraladı.

Otomobille kaçan saldırgan, Akçay Mahallesi'nde kendisini durdurmaya çalışan polis memuru İbrahim Gül'ü ayağından, Ümit Işık'ı ise karnından yaraladı.

Barikata doğru ilerleyen Emlik, boynundan vurularak öldürüldü.