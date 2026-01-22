Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 23.11'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından saat 23.28'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından Richter ölçeğine göre 4,4 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.28'de merkez üssü Sındırgı olan 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 13,65 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, Sındırgı’da gece saatlerinde 3.9 (02.12), 3.7 (02.21) ve 4.0 (02.27) büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Sabah saatlerine kadar sallanmaya devam eden ilçede, AFAD kayıtlarına göre yaklaşık 100 artçı sarsıntı yaşandı.

"DİNMEMESİ ŞAŞIRTICI"

Sındırgı’daki depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, artçı sarsıntıların yoğunluğuna dikkat çekti.

Ercan, “Sındırgı’da artçı depremcikler kudurdu. Gidiş olağan. Ancak halen dinmemesi şaşırtıyor” ifadelerini kullandı.